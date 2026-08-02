Envían a detención provisional a alias "El Abogado" tras ser extraditado desde España

Un Juez de Garantías ordenó la detención provisional de Jean Carlos Valencia Escobar, alias "El Abogado", tras imputarle el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.
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"El Abogado" Fue extraditado desde España
Alias "El Abogado" fue extraditado desde Madrid, España, por la Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, para responder ante las autoridades judiciales panameñas.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado como presunto cabecilla de la pandilla Bagdag Santa Eduviges.
Continuará detenido mientras avanza la investigación
Con la imposición de la detención provisional, Jean Carlos Valencia Escobar permanecerá privado de libertad mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de pandillerismo.
Como en todo proceso penal, el imputado goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.