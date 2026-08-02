Panamá Nacionales -  2 de agosto de 2026 - 11:59

Envían a detención provisional a alias "El Abogado" tras ser extraditado desde España

Un Juez de Garantías ordenó la detención provisional de Jean Carlos Valencia Escobar, alias "El Abogado", tras imputarle el presunto delito de pandillerismo.

Envían a detención provisional a alias El Abogado 

Envían a detención provisional a alias "El Abogado" 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un Juez de Garantías ordenó la detención provisional de Jean Carlos Valencia Escobar, alias "El Abogado", tras imputarle el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de garantías, en la que el Tribunal también declaró legal la aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos por parte del Ministerio Público.

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"El Abogado" Fue extraditado desde España

Alias "El Abogado" fue extraditado desde Madrid, España, por la Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, para responder ante las autoridades judiciales panameñas.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado como presunto cabecilla de la pandilla Bagdag Santa Eduviges.

Continuará detenido mientras avanza la investigación

Con la imposición de la detención provisional, Jean Carlos Valencia Escobar permanecerá privado de libertad mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de pandillerismo.

Como en todo proceso penal, el imputado goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.

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