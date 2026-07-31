IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el sábado 1 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continua, este sábado 1 de agosto, con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

La jornada se desarrollará en los distritos de San Francisco, Cañazas y Calobre, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el sábado 1 de agosto

Distrito de Santa Fe - Centro de pago: Cancha techada de Santa Fe

Santa Fe, El Alto, Gatuncito, Rúben Cantu, El Cuay, Gatuncito y Río Luis.

Distrito de Montijo - Centro de pago: Santiago Mall Octágono

Montijo, Gobernadora, Cebaco y Leones.

Distrito de Santiago - Centro de pago: Santiago Mall Octágono

Santiago.

Desde el 28 de julio, inicia en Veraguas la entrega de tarjetas del PASE-U y la validación de Punch by Caja de Ahorros.



Acude con tu cédula vigente y consulta el calendario en las redes oficiales del IFARHU. pic.twitter.com/wmenazvl8E — IFARHU (@IFARHU) July 23, 2026

El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.