IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el sábado 1 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continua, este sábado 1 de agosto, con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.
La jornada se desarrollará en los distritos de San Francisco, Cañazas y Calobre, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.
Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el sábado 1 de agosto
Distrito de Santa Fe - Centro de pago: Cancha techada de Santa Fe
- Santa Fe, El Alto, Gatuncito, Rúben Cantu, El Cuay, Gatuncito y Río Luis.
Distrito de Montijo - Centro de pago: Santiago Mall Octágono
- Montijo, Gobernadora, Cebaco y Leones.
Distrito de Santiago - Centro de pago: Santiago Mall Octágono
- Santiago.
El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.