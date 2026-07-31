Incendio amenaza el Parque Nacional Volcán Barú y deja cuatro hectáreas afectadas

Un incendio de masa vegetal registrado en el sector de Palomar, en el corregimiento de Nueva California, distrito de Tierras Altas, amenazó con propagarse hacia el Parque Nacional Volcán Barú debido a la magnitud de las llamas y la vulnerabilidad de la vegetación en la zona.

El fuego causó daños ecológicos en aproximadamente cuatro hectáreas de gramíneas y árboles dispersos fuera del área protegida. El siniestro fue controlado antes de que ingresara al parque nacional gracias a la intervención conjunta del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Las labores de extinción se extendieron desde las 4:40 p. m. hasta las 6:15 p. m. En el operativo participaron seis unidades de la estación de bomberos de Volcán, tres guardaparques de la estación Los Llanos, un técnico institucional, un brigadista forestal y seis voluntarios de la comunidad, quienes emplearon herramientas especializadas de ambas entidades sin que fuera necesario utilizar el agente encapsulador F500.

La entidad ambiental advirtió que las condiciones secas vinculadas al fenómeno de El Niño y la disminución de las precipitaciones elevan el riesgo de estos siniestros. Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar quemas, no arrojar materiales inflamables y denunciar a quienes provoquen incendios que pongan en peligro los ecosistemas y las comunidades.