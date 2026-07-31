Minsa inspecciona cocina, agua e infraestructura del Centro Penitenciario La Joyita.

Un equipo integral del Departamento de Salud Ambiental de la Región de Salud Panamá Este realizó un operativo de inspección en el Centro Penitenciario La Joyita, con el objetivo de verificar las condiciones sanitarias y asegurar el bienestar de la población penitenciaria.

La comisión estuvo integrada por personal de Agua Potable y Obras Sanitarias (Dapos), Saneamiento Ambiental, Control de Alimentos y Control de Vectores. Durante la jornada se inspeccionó la cocina, donde se verificó la preparación y el envasado de las comidas, así como la correcta manipulación de alimentos, la bodega y los predios. En estos últimos se procedió a la eliminación de criaderos de mosquitos y a la nebulización de los espacios.

De igual forma, se tomaron muestras de agua para análisis químico y bacteriológico con el fin de garantizar la calidad del recurso para consumo humano. Asimismo, se examinaron la infraestructura, la disposición de desechos sólidos y aguas residuales, y la presencia de malos olores.

Con estas acciones, la Región de Salud Panamá Este reafirma su compromiso de fortalecer la vigilancia sanitaria en instituciones públicas para proteger la salud de la población penitenciaria.