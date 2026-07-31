MINSA reporta 13 niños fallecidos por virus sincitial respiratorio en 2026

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que, en lo que va del año 2026, se han registrado 13 defunciones de niños por el virus sincitial respiratorio (VSR), mientras que 20 menores permanecen hospitalizados en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

Las autoridades detallaron que los fallecidos tenían entre un mes y dos años de edad, y no presentaban antecedentes de prematurez. “Estas defunciones han coincidido con la mayor positividad de influenza y una alta positividad del VSR, lo que ha generado más hospitalizaciones, aunado a la temporada lluviosa… el 45 % de las hospitalizaciones respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel son por VSR”, explicó la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil.

Ante este panorama, la funcionaria instó a las embarazadas y a los adultos mayores a vacunarse contra este virus para evitar complicaciones en recién nacidos y lactantes.

“El MINSA ha establecido una estrategia mixta que refuerza la aplicación de la vacuna materna a embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a los padres y cuidadores a mantenerse alerta frente a signos de alarma que requieren atención médica inmediata en un cuarto de urgencias, tales como:

Dificultad para respirar

Aleteo nasal

Incremento significativo en la frecuencia respiratoria