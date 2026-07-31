MEDUCA fortalece la gestión de directores con diplomado sobre evaluación educativa

Directores de centros educativos de la Región Educativa de Panamá Centro participaron en el módulo N.° 6 del Diplomado para Directores, enfocado en Gestión Administrativa. El espacio abordó el área de evaluación y tuvo como objetivo fortalecer las competencias de los líderes docentes para encabezar procesos de evaluación institucional que impulsen la mejora sostenida en la calidad de los aprendizajes y en el clima escolar.
Por su parte, la directora de la Escuela Dr. Juan Arturo Martinelli Sosa, Marbella Hidalgo, manifestó que la actualización constante es fundamental para responder a las necesidades de los docentes.
El Diplomado para Directores, desarrollado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), se extiende a las distintas regiones del país para dotar a los directivos de herramientas orientadas a una gestión escolar eficiente y en beneficio de la comunidad educativa.