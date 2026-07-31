MEDUCA fortalece la gestión de directores con diplomado sobre evaluación educativa

Directores de centros educativos de la Región Educativa de Panamá Centro participaron en el módulo N.° 6 del Diplomado para Directores, enfocado en Gestión Administrativa. El espacio abordó el área de evaluación y tuvo como objetivo fortalecer las competencias de los líderes docentes para encabezar procesos de evaluación institucional que impulsen la mejora sostenida en la calidad de los aprendizajes y en el clima escolar.

Cirilo Suazo, supervisor regional de Educación de Panamá Centro y enlace de Evaluación Educativa, explicó que estas capacitaciones buscan que los directivos comprendan el trabajo realizado a través del Programa Integral de Mejoramiento del Centro Educativo (PIMCE), analicen los resultados y vinculen esas acciones con los procesos de mejora institucional.

Por su parte, la directora de la Escuela Dr. Juan Arturo Martinelli Sosa, Marbella Hidalgo, manifestó que la actualización constante es fundamental para responder a las necesidades de los docentes.

El Diplomado para Directores, desarrollado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), se extiende a las distintas regiones del país para dotar a los directivos de herramientas orientadas a una gestión escolar eficiente y en beneficio de la comunidad educativa.