Universidad de Panamá publica las fechas de matrícula para el segundo semestre 2026

La Universidad de Panamá dio a conocer este viernes el calendario oficial de matrícula para el segundo semestre de 2026, proceso que se realizará de forma escalonada a partir del lunes 3 de agosto, desde las 8:00 a.m.
Contenido de interés: Hospital del Niño mantiene 20 pacientes por virus respiratorios; autoridades llaman a la calma
Calendario de matrícula de la Universidad de Panamá
Las fechas de matrícula quedaron definidas de la siguiente manera:
- I año: del 3 al 5 de agosto.
- II y I año: 6 y 7 de agosto.
- III, II y I año: 10 y 11 de agosto.
- IV, III, II y I año: 12 y 13 de agosto.
- V, IV, III, II, I año y casos especiales: 14 y 15 de agosto.
- Estudiantes Sigma Lambda: a partir del 6 de agosto.
¿Cómo pagar la matrícula?
La Universidad de Panamá informó que el pago de la matrícula podrá realizarse del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2026.
El trámite deberá efectuarse a través del portal oficial de pagos de la universidad:
Portal de pagos de la Universidad de Panamá
Las autoridades recomiendan a los estudiantes completar el proceso dentro de las fechas establecidas para evitar inconvenientes con la inscripción de asignaturas.