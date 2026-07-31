Panamá Nacionales -  31 de julio de 2026 - 14:05

Universidad de Panamá publica las fechas de matrícula para el segundo semestre 2026

La Universidad de Panamá anunció el calendario de matrícula para el segundo semestre de 2026. Conozca las fechas por año académico y cómo realizar el pago.

Universidad de Panamá anunció el calendario de matrícula 

Universidad de Panamá anunció el calendario de matrícula 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá dio a conocer este viernes el calendario oficial de matrícula para el segundo semestre de 2026, proceso que se realizará de forma escalonada a partir del lunes 3 de agosto, desde las 8:00 a.m.

Los estudiantes deberán realizar su matrícula según el año que cursan, de acuerdo con el cronograma establecido por la universidad.

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Calendario de matrícula de la Universidad de Panamá

Las fechas de matrícula quedaron definidas de la siguiente manera:

  • I año: del 3 al 5 de agosto.
  • II y I año: 6 y 7 de agosto.
  • III, II y I año: 10 y 11 de agosto.
  • IV, III, II y I año: 12 y 13 de agosto.
  • V, IV, III, II, I año y casos especiales: 14 y 15 de agosto.
  • Estudiantes Sigma Lambda: a partir del 6 de agosto.

¿Cómo pagar la matrícula?

La Universidad de Panamá informó que el pago de la matrícula podrá realizarse del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

El trámite deberá efectuarse a través del portal oficial de pagos de la universidad:

Portal de pagos de la Universidad de Panamá

Las autoridades recomiendan a los estudiantes completar el proceso dentro de las fechas establecidas para evitar inconvenientes con la inscripción de asignaturas.

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