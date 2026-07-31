Universidad de Panamá publica las fechas de matrícula para el segundo semestre 2026

Universidad de Panamá anunció el calendario de matrícula

La Universidad de Panamá dio a conocer este viernes el calendario oficial de matrícula para el segundo semestre de 2026, proceso que se realizará de forma escalonada a partir del lunes 3 de agosto, desde las 8:00 a.m.

Los estudiantes deberán realizar su matrícula según el año que cursan, de acuerdo con el cronograma establecido por la universidad.

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Calendario de matrícula de la Universidad de Panamá

Las fechas de matrícula quedaron definidas de la siguiente manera:

I año: del 3 al 5 de agosto .

del . II y I año: 6 y 7 de agosto .

. III, II y I año: 10 y 11 de agosto .

. IV, III, II y I año: 12 y 13 de agosto .

. V, IV, III, II, I año y casos especiales: 14 y 15 de agosto .

. Estudiantes Sigma Lambda: a partir del 6 de agosto.

¿Cómo pagar la matrícula?

La Universidad de Panamá informó que el pago de la matrícula podrá realizarse del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

El trámite deberá efectuarse a través del portal oficial de pagos de la universidad:

Portal de pagos de la Universidad de Panamá

Las autoridades recomiendan a los estudiantes completar el proceso dentro de las fechas establecidas para evitar inconvenientes con la inscripción de asignaturas.