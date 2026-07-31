Alcaldía de Panamá lanza Microempresarios 2.0 para formalizar a vendedores de subsistencia

La Alcaldía de Panamá presentó Microempresarios 2.0, un programa que busca ordenar, formalizar y dignificar la actividad de los vendedores de subsistencia mediante la asignación regulada de espacios públicos, horarios definidos y el cumplimiento de normas de salubridad y limpieza.

Durante el lanzamiento, el alcalde Mayer Mizrachi entregó el primer carné y calcomanía oficial a un microempresario del parque Santa Ana, lo que marcó el inicio de la implementación del proyecto. La iniciativa beneficiará de manera progresiva a más de 1800 microempresarios que ya forman parte del censo digital de la institución.

Cada participante contará con un registro en una plataforma digital con código QR, en el que se podrá verificar su identidad, ubicación autorizada, horario de operación, carné de salud e inspecciones. Con este programa, la Alcaldía busca ofrecer mayor estabilidad a los trabajadores independientes, al tiempo que promueve espacios públicos más ordenados, limpios y seguros para la ciudadanía.

Además, los beneficiarios recibirán acompañamiento, capacitación, carnetización e identidad visual para sus puestos de venta como parte de su proceso de formalización.