Alcaldía de Panamá lanza Microempresarios 2.0 para formalizar a vendedores de subsistencia

La Alcaldía de Panamá presentó Microempresarios 2.0, un programa que busca ordenar, formalizar y dignificar la actividad de los vendedores de subsistencia mediante la asignación regulada de espacios públicos, horarios definidos y el cumplimiento de normas de salubridad y limpieza.
Cada participante contará con un registro en una plataforma digital con código QR, en el que se podrá verificar su identidad, ubicación autorizada, horario de operación, carné de salud e inspecciones. Con este programa, la Alcaldía busca ofrecer mayor estabilidad a los trabajadores independientes, al tiempo que promueve espacios públicos más ordenados, limpios y seguros para la ciudadanía.
Además, los beneficiarios recibirán acompañamiento, capacitación, carnetización e identidad visual para sus puestos de venta como parte de su proceso de formalización.