Calidonia Nacionales -  29 de julio de 2026 - 15:39

Limpian área cercana a la Escuela Pedro J. Sosa y retiran más de 7 toneladas de escombros

La Alcaldía de Panamá realizó un operativo de limpieza donde retiró más de siete toneladas de escombros acumulados cerca de la Escuela Pedro J. Sosa.

Retiran escombros cerca de la Escuela Pedro J. Sosa en Calidonia

Retiran escombros cerca de la Escuela Pedro J. Sosa en Calidonia

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá realizó una intervención en la calle José Domingo Espinar, en el corregimiento de Calidonia, para atender la preocupación expresada por autoridades y padres de familia de la Escuela Pedro J. Sosa.

Durante la jornada, equipo pesado de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) retiró más de siete toneladas de escombros acumulados en un lote baldío ubicado cerca del patio del centro educativo.

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Recolección de desechos en áreas cercanas

Posteriormente, la Mini Cuadrilla de la Dirección de Gestión Social desarrolló una jornada de recolección de desechos sólidos en los alrededores de la vía Frangipani, a la altura de Cabo Verde, un área frecuentada por recicladores.

La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones de limpieza y salubridad en este sector.

Operativo interinstitucional

Las labores contaron con el apoyo de agentes de la Policía Nacional de Panamá, la Policía Municipal de Panamá y personal de la Junta Comunal de Calidonia, quienes brindaron respaldo durante el desarrollo del operativo.

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