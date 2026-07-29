Limpian área cercana a la Escuela Pedro J. Sosa y retiran más de 7 toneladas de escombros

La Alcaldía de Panamá realizó una intervención en la calle José Domingo Espinar, en el corregimiento de Calidonia, para atender la preocupación expresada por autoridades y padres de familia de la Escuela Pedro J. Sosa .

Durante la jornada, equipo pesado de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) retiró más de siete toneladas de escombros acumulados en un lote baldío ubicado cerca del patio del centro educativo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Tocumen tendrá un nuevo parque: así será el proyecto aprobado por los residentes

Recolección de desechos en áreas cercanas

@Mupa

Posteriormente, la Mini Cuadrilla de la Dirección de Gestión Social desarrolló una jornada de recolección de desechos sólidos en los alrededores de la vía Frangipani, a la altura de Cabo Verde, un área frecuentada por recicladores.

La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones de limpieza y salubridad en este sector.

Operativo interinstitucional

Las labores contaron con el apoyo de agentes de la Policía Nacional de Panamá, la Policía Municipal de Panamá y personal de la Junta Comunal de Calidonia, quienes brindaron respaldo durante el desarrollo del operativo.