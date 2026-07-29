Tocumen tendrá un nuevo parque: así será el proyecto aprobado por los residentes

Los moradores del corregimiento de Tocumen aprobaron, durante una audiencia pública, la construcción del Parque Municipal del Este, un proyecto impulsado por la Alcaldía de Panamá que busca ampliar la oferta de espacios públicos y áreas verdes para la comunidad.

La obra impactará a más de 250 mil habitantes de sectores que actualmente cuentan con pocas opciones de recreación y esparcimiento.

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Inversión de B/. 12 millones para el parque en Tocumen

El proyecto contempla una inversión de B/. 12 millones, financiados con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Un total de B/.12 millones provenientes de los fondos Impuestos Bienes Inmuebles (IBI) serán invertidos por @Panamaalcaldia para la construcción del Parque Municipal del Este, en el corregimiento de Tocumen, luego de que el proyecto fuera aprobados por los moradores en una… pic.twitter.com/I47jwUeU0M — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

Según la Alcaldía de Panamá, el complejo incluirá tres años de mantenimiento y dispondrá de:

7,600 metros cuadrados de espacios deportivos.

3,400 metros cuadrados de áreas infantiles.

Un anfiteatro de 600 metros cuadrados para actividades culturales y comunitarias.

750 metros cuadrados destinados a áreas administrativas.

¿Qué tendrá el Parque Municipal del Este?

Entre las instalaciones previstas destacan:

Una cancha de béisbol.

Dos canchas multiuso.

Una cancha de voleibol.

Zona de bateo.

Área de juegos infantiles.

Mirador.

Kioscos.

Áreas de descanso.

Estacionamientos.

Senderos peatonales rodeados de vegetación.

Además, el diseño elaborado por la Dirección de Planificación Urbana contempla aceras amplias con accesibilidad universal, nuevas áreas verdes, mobiliario urbano sostenible, espacios de sombra y zonas para actividades recreativas y comunitarias, con el objetivo de fomentar la convivencia ciudadana y un desarrollo urbano sostenible.