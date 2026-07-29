Chiriquí Nacionales -  29 de julio de 2026 - 14:29

Operación Amanecer 2026: decomisan 11 celulares en allanamientos realizados

SENAFRONT, la DIJ y la Fiscalía Regional de Chiriquí realizaron allanamientos en Barú y Bugaba como parte de investigaciones por varios delitos.

Decomisan 11 celulares en allanamientos realizados

Decomisan 11 celulares en allanamientos realizados

SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional de Panamá, en coordinación con la Fiscalía Regional de Chiriquí, ejecutaron múltiples diligencias de allanamientos en los distritos de Barú y Bugaba, como parte de la Operación Amanecer 2026.

Las acciones forman parte de investigaciones en curso relacionadas con presuntos delitos contra la vida e integridad personal, el patrimonio económico y la fe pública.

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Decomisan equipos tecnológicos

Como resultado de los operativos, las autoridades informaron sobre el decomiso de 11 teléfonos celulares, además de otros equipos tecnológicos considerados de interés para las investigaciones.

Los dispositivos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes y el análisis de las evidencias.

Continúan allanamientos e investigaciones

El SENAFRONT indicó que la Operación Amanecer 2026 forma parte de las acciones conjuntas para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad en las zonas bajo su responsabilidad.

Las investigaciones continúan para determinar la posible vinculación de los equipos incautados con los hechos que se investigan.

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