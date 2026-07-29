Operación Amanecer 2026: decomisan 11 celulares en allanamientos realizados

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional de Panamá, en coordinación con la Fiscalía Regional de Chiriquí, ejecutaron múltiples diligencias de allanamientos en los distritos de Barú y Bugaba, como parte de la Operación Amanecer 2026.

Las acciones forman parte de investigaciones en curso relacionadas con presuntos delitos contra la vida e integridad personal, el patrimonio económico y la fe pública.

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Decomisan equipos tecnológicos

Como resultado de los operativos, las autoridades informaron sobre el decomiso de 11 teléfonos celulares, además de otros equipos tecnológicos considerados de interés para las investigaciones.

#Diligencias| La @pgn_panama a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí junto a sus brazos auxiliares realizó la #OperaciónAmanecer logrando la recuperación de indicios en investigaciones por delitos de hurto, robo y sexuales. pic.twitter.com/N0jtC34PWO — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 29, 2026

Los dispositivos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes y el análisis de las evidencias.

Continúan allanamientos e investigaciones

El SENAFRONT indicó que la Operación Amanecer 2026 forma parte de las acciones conjuntas para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad en las zonas bajo su responsabilidad.

Las investigaciones continúan para determinar la posible vinculación de los equipos incautados con los hechos que se investigan.