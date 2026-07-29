Panamá impulsa nuevos acuerdos comerciales y marítimos con Vietnam.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, fue recibido este martes en Hanói por Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam. El encuentro permitió comprobar la solidez de los lazos históricos entre ambas naciones e impulsó sus relaciones bilaterales con miras a una asociación estratégica integral.

Durante la reunión, las autoridades abordaron el posicionamiento de Panamá como puerta de entrada de Vietnam a América Latina, y de Vietnam como plataforma estratégica hacia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Ambas partes confirmaron que trabajan en la negociación y redacción de convenios de impacto en materia comercial, científica, tecnológica y marítima.

Asimismo, se celebró la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre el viceministro Hoyos y su contraparte vietnamita, el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoàng Giang, en la que se ratificó el excelente estado de las relaciones diplomáticas bilaterales y se consolidó una agenda de cooperación estratégica y comercial.

Durante la jornada, los viceministros destacaron la función clave de ambos países como plataformas logísticas e internacionales. Además, hicieron énfasis en la necesidad de avanzar en la negociación de un paquete de 13 instrumentos de cooperación que abarcan transporte marítimo, logística portuaria, agricultura, turismo, aduanas, promoción de inversiones, ciberseguridad, prevención del delito transnacional y colaboración académica.

En ese contexto, se prevé la celebración de la Segunda Reunión de la Comisión Mixta de Comercio e Inversión para conectar al sector privado de ambas naciones.

Al finalizar la agenda, el viceministro Hoyos sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector marítimo y armadores vietnamitas. El encuentro buscó afianzar las relaciones bilaterales, promover el diálogo directo y reafirmar el compromiso de Panamá con los usuarios de su registro de buques en Asia-Pacífico.