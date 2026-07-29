Aprueban crédito de B/. 1 millón al MOP para licitar el puente peatonal de Santiago Mall

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una solicitud de crédito adicional por 1 000 000 de balboas (B/. 1 000 000.00), destinada a incorporar los recursos para licitar la construcción del puente peatonal de Santiago Mall, sobre la vía Panamericana, en la provincia de Veraguas. La solicitud fue aprobada por la comisión con nueve votos a favor.

Durante su intervención, el ministro Andrade destacó que el proyecto responde a una necesidad prioritaria de seguridad vial debido al elevado volumen de tráfico y las altas velocidades de circulación en la zona. Explicó que diariamente cientos de estudiantes, trabajadores, residentes y usuarios del centro comercial deben atravesar esta arteria para dirigirse a escuelas, una universidad, un hospital y comercios cercanos.

Asimismo, el funcionario señaló que el proyecto ha sido declarado de interés público por la Comisión de Valorización y representa una inversión estimada de B/. 2.186.000,00 (2 186 000 balboas). Indicó que la obra atiende a una petición comunitaria sostenida durante una década y respaldada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el fin de preservar vidas.

El nuevo puente cruzará los cuatro carriles de la vía Panamericana y tendrá una longitud aproximada de 40 metros. Su diseño abarca dos torres estructurales, rampas de acceso inclusivo para personas con discapacidad, mejoras al drenaje, reubicación de líneas eléctricas, construcción de paradas de transporte público y medidas de mitigación ambiental.

La estructura será metálica e incluirá barandas de seguridad, cubierta de policarbonato y un periodo de mantenimiento de tres años. La obra beneficiará a miles de usuarios que transitan diariamente por esta zona de alto tráfico en la ciudad de Santiago.