Presunto intento de femicidio en Chiriquí: Policía Nacional detiene a un hombre

Un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional en el Barrio Bolívar, en la ciudad de David, Chiriquí, por su presunta vinculación con un caso de violencia doméstica e intento de femicidio. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron un arma de fuego y un arma blanca.

El hecho motivó un allanamiento articulado por el Ministerio Público y unidades policiales, tras las alertas de vecinos del sector que reportaron haber escuchado detonaciones.

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La víctima, una mujer de aproximadamente 35 años, fue puesta bajo medida de protección por las autoridades competentes.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la vida e integridad personal en el grado de tentativa de femicidio, así como por la posesión ilícita de arma de fuego.