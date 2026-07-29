MIDES amplía "Mi Nueva Meta" a la comarca Ngäbe Buglé con 33 nuevas aprendices

El programa “Mi Nueva Meta” del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) amplía su alcance y llega por primera vez a la comarca Ngäbe Buglé, para permitirle a 33 mujeres de la comunidad de Coclesito, corregimiento de Samboa, la oportunidad de retomar sus estudios y culminar su Educación Básica General.

Las participantes, con edades entre los 29 y 55 años, iniciaron su formación con el programa de alfabetización "Muévete por Panamá" y ahora continúan con "Mi Nueva Meta". Esta iniciativa busca fortalecer su autonomía y ampliar sus posibilidades de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Con el acompañamiento de 10 docentes voluntarios, las estudiantes participaron en una jornada de inducción para identificar sus niveles de aprendizaje e integrarlas al grado correspondiente. El proceso permitirá ofrecerles atención personalizada antes del inicio de clases, previsto para septiembre con el arranque del tercer trimestre.

Con esta incorporación, el programa alcanza los 145 estudiantes en ocho regiones del país. Del total de beneficiarios (131 mujeres y 14 hombres), la mayoría son mujeres, lo que consolida a la iniciativa como una herramienta de inclusión y empoderamiento social en áreas de difícil acceso.

MIDES amplía "Mi Nueva Meta" a la comarca Ngäbe-Buglé. Cortesía

Las clases se dictarán en Sabanitas, donde el MIDES refuerza su presencia para acercar oportunidades educativas a poblaciones vulnerables. El modelo utiliza la metodología "El Maestro en Casa", del Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), un sistema flexible de educación a distancia que combina materiales autoinstructivos, clases por radio y tutorías presenciales.

Actualmente, «Mi Nueva Meta» opera en Panamá Centro (35), Chepo (25), Darién (17), Colón (18), San Miguelito (7), Panamá Este (8), La Chorrera (2) y la comarca Ngäbe Buglé (33), con el respaldo de 65 maestros voluntarios en todo el país.

El director regional del MIDES en la comarca Ngäbe Buglé, Jalel Barría, destacó que esta incorporación representa una oportunidad para impulsar el desarrollo social. Asimismo, resaltó que los voluntarios son aliados fundamentales para que más personas completen su trayectoria académica.

En los últimos dos años, el programa "Muévete por Panamá" ha alfabetizado a 3388 personas en todo el país. "Mi Nueva Meta" complementa esta estrategia al dar continuidad a quienes culminan la alfabetización básica, permitiéndoles avanzar hacia nuevos niveles de instrucción.