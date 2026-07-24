Panamá crea comisión para atender a personas en situación de calle con enfoque integral

Panamá dio un paso en el fortalecimiento de su política de protección social con la creación de la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026.

La iniciativa asigna al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la coordinación de las acciones del Estado para brindar una respuesta integral basada en los derechos humanos, la inclusión social y la articulación entre las instituciones públicas.

Mides liderará la coordinación de la nueva comisión

Con la entrada en vigencia del decreto, el Mides encabezará la coordinación de la política pública dirigida a las personas en situación de calle y trabajará junto a otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la atención, recuperación e inclusión social de esta población.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que la creación de la Comisión representa un cambio en la forma en que el Estado aborda esta problemática.

"Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos. Este Decreto refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida", afirmó. "Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos. Este Decreto refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida", afirmó.

¿Cuáles serán las funciones de la Comisión?

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

Elaborar estrategias nacionales para la atención de personas en situación de calle.

Coordinar servicios especializados entre las instituciones.

Dar seguimiento a los casos atendidos.

Generar información para el diseño de políticas públicas.

Promover acciones de prevención, atención e inclusión social.

El decreto también reconoce el aporte de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, iglesias y grupos comunitarios, que durante años han brindado apoyo humanitario a esta población. El nuevo modelo establece mecanismos permanentes de coordinación con estos actores para fortalecer la respuesta del Estado.

Una respuesta frente a múltiples factores de vulnerabilidad

El Gobierno señaló que las personas en situación de calle enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad, entre ellas la pobreza, el desempleo, la ruptura de vínculos familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, además de la discriminación y la exclusión social.

Con la creación de esta Comisión, el Estado busca consolidar una respuesta interinstitucional y sostenible que facilite la restitución de derechos y promueva la inclusión social de esta población.