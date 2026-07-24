Panamá crea comisión para atender a personas en situación de calle con enfoque integral

Panamá dio un paso en el fortalecimiento de su política de protección social con la creación de la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026.
Mides liderará la coordinación de la nueva comisión
Con la entrada en vigencia del decreto, el Mides encabezará la coordinación de la política pública dirigida a las personas en situación de calle y trabajará junto a otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la atención, recuperación e inclusión social de esta población.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que la creación de la Comisión representa un cambio en la forma en que el Estado aborda esta problemática.
¿Cuáles serán las funciones de la Comisión?
Entre sus principales responsabilidades se encuentran:
- Elaborar estrategias nacionales para la atención de personas en situación de calle.
- Coordinar servicios especializados entre las instituciones.
- Dar seguimiento a los casos atendidos.
- Generar información para el diseño de políticas públicas.
- Promover acciones de prevención, atención e inclusión social.
El decreto también reconoce el aporte de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, iglesias y grupos comunitarios, que durante años han brindado apoyo humanitario a esta población. El nuevo modelo establece mecanismos permanentes de coordinación con estos actores para fortalecer la respuesta del Estado.
Una respuesta frente a múltiples factores de vulnerabilidad
El Gobierno señaló que las personas en situación de calle enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad, entre ellas la pobreza, el desempleo, la ruptura de vínculos familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, además de la discriminación y la exclusión social.
Con la creación de esta Comisión, el Estado busca consolidar una respuesta interinstitucional y sostenible que facilite la restitución de derechos y promueva la inclusión social de esta población.