Cancillería da seguimiento a panameños reclutados para el conflicto entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) mantiene un monitoreo constante sobre la situación de los ciudadanos panameños reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
De igual forma, la Cancillería solicitó datos sobre panameños a la Embajada de Ucrania en Panamá y adelantó gestiones mediante la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante el gobierno ucraniano. El Ministerio continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias de estos reclutamientos y ofrecer la asistencia consular requerida a los connacionales afectados.
Finalmente, la Cancillería hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas a conflictos armados, los cuales representan un riesgo grave para la vida.
Para recibir asistencia consular relacionada con esta situación, están habilitadas las siguientes líneas telefónicas:
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+507 6330-6252
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+507 6371-8485