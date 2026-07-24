Cancillería da seguimiento a panameños reclutados para el conflicto entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) mantiene un monitoreo constante sobre la situación de los ciudadanos panameños reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Como parte del seguimiento, la Cancillería ha solicitado información de manera reiterada a la Embajada de la Federación de Rusia en Panamá y ha realizado gestiones diplomáticas ante las autoridades rusas a través de la Embajada de Panamá en Moscú. Al respecto, las autoridades rusas manifestaron que los contratos suscritos son voluntarios y responden a una decisión individual de los firmantes.

De igual forma, la Cancillería solicitó datos sobre panameños a la Embajada de Ucrania en Panamá y adelantó gestiones mediante la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante el gobierno ucraniano. El Ministerio continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias de estos reclutamientos y ofrecer la asistencia consular requerida a los connacionales afectados.

Finalmente, la Cancillería hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas a conflictos armados, los cuales representan un riesgo grave para la vida.

Para recibir asistencia consular relacionada con esta situación, están habilitadas las siguientes líneas telefónicas:

+507 6330-6252

+507 6371-8485