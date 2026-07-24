Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 07:33

Cancillería da seguimiento a panameños reclutados para el conflicto entre Rusia y Ucrania

Cancillería hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas a conflictos armados.

Canciller de Panamá

Canciller de Panamá, Javier Martínez - Acha.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) mantiene un monitoreo constante sobre la situación de los ciudadanos panameños reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Como parte del seguimiento, la Cancillería ha solicitado información de manera reiterada a la Embajada de la Federación de Rusia en Panamá y ha realizado gestiones diplomáticas ante las autoridades rusas a través de la Embajada de Panamá en Moscú. Al respecto, las autoridades rusas manifestaron que los contratos suscritos son voluntarios y responden a una decisión individual de los firmantes.

De igual forma, la Cancillería solicitó datos sobre panameños a la Embajada de Ucrania en Panamá y adelantó gestiones mediante la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante el gobierno ucraniano. El Ministerio continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias de estos reclutamientos y ofrecer la asistencia consular requerida a los connacionales afectados.

Finalmente, la Cancillería hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas a conflictos armados, los cuales representan un riesgo grave para la vida.

Para recibir asistencia consular relacionada con esta situación, están habilitadas las siguientes líneas telefónicas:

  • +507 6330-6252

  • +507 6371-8485

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