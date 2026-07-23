Presidente Mulino advierte sanciones por incumplir descuentos a jubilados

Presidente ordena a Acodeco vigilar el cumplimiento de los descuentos a jubilados.

El presidente de la República , José Raúl Mulino, anunció que dio instrucciones a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para reforzar la supervisión del cumplimiento de la ley que establece descuentos para los jubilados y pensionados.

El mandatario indicó que la entidad deberá verificar que los comercios respeten este beneficio y aplicar las sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento.

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"He dado instrucción a la Acodeco para vigilar el cumplimiento de la ley de descuento a jubilados", expresó Mulino.

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Presidente exige respetar la ley de descuentos para jubilados

El presidente enfatizó que esta normativa debe cumplirse en todo el territorio nacional y recordó que el descuento es un derecho establecido por ley para los jubilados panameños.

Asimismo, advirtió que no habrá excepciones para quienes incumplan la disposición y reiteró que todos los establecimientos obligados deben respetar este beneficio en favor de la población jubilada.