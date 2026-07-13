Presidente Mulino viajará a México para reunirse con presidenta de México

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizará una visita oficial a México tras recibir una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien sostendrá este miércoles una reunión de trabajo en el Palacio Nacional.

Durante el encuentro, ambos mandatarios analizarán diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo agropecuario, la seguridad, las aduanas y la cooperación entre ambos países.

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Como parte de la visita, Panamá y México tienen previsto suscribir nuevos acuerdos bilaterales, además de evaluar la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para América Latina y el Caribe.

Presidente Mulino buscará atraer inversiones mexicanas

Uno de los principales objetivos del viaje será promover a Panamá como destino de inversión. Para ello, el presidente Mulino sostendrá un encuentro con 23 representantes de importantes empresas mexicanas, interesadas en ampliar sus operaciones en el país o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas, comerciales y de servicios que ofrece el país.

El mandatario viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por el canciller Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.