Presidente Mulino viajará a México para reunirse con presidenta de México

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizará una visita oficial a México tras recibir una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien sostendrá este miércoles una reunión de trabajo en el Palacio Nacional.
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Como parte de la visita, Panamá y México tienen previsto suscribir nuevos acuerdos bilaterales, además de evaluar la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para América Latina y el Caribe.
Presidente Mulino buscará atraer inversiones mexicanas
Uno de los principales objetivos del viaje será promover a Panamá como destino de inversión. Para ello, el presidente Mulino sostendrá un encuentro con 23 representantes de importantes empresas mexicanas, interesadas en ampliar sus operaciones en el país o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas, comerciales y de servicios que ofrece el país.
El mandatario viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por el canciller Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.