CEPANIM y CEPADEM: Presentan proyecto para limitar al 10% el descuento de los certificados

Una propuesta de ley que busca limitar al 10% la tasa de descuento por el cambio anticipado del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora ( CEPANIM ) será discutida en los próximos días, una vez se instalen las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

La iniciativa fue presentada por el diputado Javier Sucre y tiene como objetivo proteger el patrimonio económico de jubilados y pensionados, reduciendo la especulación financiera en torno a estos certificados.

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Según el proponente, el proyecto busca garantizar condiciones más justas para los beneficiarios al momento de negociar los certificados CEPANIM y CEPADEM, estableciendo que el descuento aplicado no podrá superar el 10% de su valor.

Buscan fijar en 10% el descuento máximo de los certificados CEPANIM

Además, la propuesta contempla que el Banco Nacional de Panamá (BNP), como entidad pagadora, pueda desarrollar programas de redescuento, financiamiento, compra o liquidez para estos certificados, con el propósito de disminuir el costo financiero que asumen los beneficiarios.

El anteproyecto también establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá incorporar recursos en el Presupuesto General del Estado para subsidiar total o parcialmente el costo financiero derivado de la negociación de estos certificados, procurando que el descuento efectivo se mantenga dentro del límite establecido por la ley.

Asimismo, dispone que las entidades bancarias, cooperativas, financieras, casas de valores, comercios y demás empresas autorizadas para negociar estos certificados deberán informar por escrito al beneficiario el monto que recibirá y el porcentaje de descuento aplicado, fortaleciendo la transparencia en estas operaciones.