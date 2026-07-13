Lluvias y tormentas marcarán el clima este lunes 13 de julio en Panamá: estas son las áreas bajo pronóstico

Lluvias y tormentas marcarán el clima este lunes 13 de julio en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) compartió el pronóstico del tiempo para este lunes 13 de julio de 2026, informando que durante la mañana se esperan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica ocasional en distintos puntos del país.

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Áreas donde se prevén lluvias en la mañana

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían registrarse en:

Vertiente del Caribe.

Darién.

Panamá.

Panamá Oeste.

Península de Azuero.

Golfo de Chiriquí.

Golfo de Panamá.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas, debido a la persistencia de sistemas que favorecen la formación de lluvias y tormentas en el territorio nacional.

SINAPROC recomienda mantener las medidas de prevención

Ante las condiciones meteorológicas, el SINAPROC reiteró a la población la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y crecidas de ríos o quebradas.

Entre las recomendaciones están: