Panamá Nacionales -  12 de julio de 2026 - 11:28

PASE-U: entrega de tarjetas y primer pago de 2026 este 14 de julio en Herrera

Los acudientes deben presentar su cédula física y vigente para el retiro de la nueva tarjeta PASE-U.

Entrega de tarjetas del PASE- U en Los Santos.   

Entrega de tarjetas del PASE- U en Los Santos.   

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este martes 14 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Los Santos.

Pagos y entrega de la tarjeta PASE-U 2026

Martes 14 de julio

Chitré - centro de pago: C.F.I.B.A. Papa Francisco

  • Corregimientos de Chitré, La Arena y Monagrillo.

Miércoles 15 de julio

Chitré - centro de pago: C.F.I.B.A. Papa Francisco

  • Corregimientos de Llano Bonito, Chitré y San Juan Bautista.

Jueves 16 de julio

Ocú

  • Centros de pago: Gimnasio Colegio Rafael Quintero Villarreal y Salón José Alcibiades Espinoza - Feria de Ocú

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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