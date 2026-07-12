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Sorteo dominical

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 12 de julio del 2026

Resultados del sorteo dominical.

Resultados del sorteo dominical.

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 12 de julio de 2026.

Por Ana Canto

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 12 de julio del 2026.

Te puede interesar: Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 12 de julio de 2026

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 12 DE JULIO DE 2026

PRIMER PREMIO: 7652

Letras: BADA

Serie: 24

Folio: 6

SEGUNDO PREMIO: 7288

TERCER PREMIO: 4032

La última cifra del tercer premio es el: 4

La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio

Tercer premio completo: 4034

Casi termina el tercer premio

Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo dominical del 12 de julio

Número: 3

Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante

Avanza el segundo número del tercer premio

La segunda cifra de este tercer premio del sorteo dominical del 12 de julio es: 0

Comienza a jugar el tercer premio

El último premio de este sorteo dominical del 12 de julio, pero no menos importante.

La primera cifra es el: 4

Segundo premio completo

Segundo premio del sorteo dominical del 12 de julio: 7288

Finaliza el segundo premio

Es momento de conocer el último número del segundo premio:

Número: 8

Ya casi termina el segundo premio

Es momento de conocer el siguiente número del segundo premio:

Número: 8

Continuamos con el segundo premio

La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá:

Número: 2

Empieza el segundo premio y sale la primera cifra

Arranca el segundo premio y el primer número es el: 7

Serie y Folio del sorteo dominical

Avanza el sorteo dominical y es momento de conocer la serie y el folio:

  • Serie: 24
  • Folio: 6

Última cifra de este primer premio

El número 2 - letra A ¿Ganó?

Premio completo: 7652 - Letras: BADA

Viene bueno el primer premio del sorteo dominical

Número: 5 - Letra: D

Continúa el primer premio del sorteo dominical

El primer premio del sorteo dominical del 12 de julio avanza y sale:

Número: 6 - Letra: A

La primera cifra del primer premio

Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:

Número: 7 - Letra: B

Inicia el sorteo dominical

Contado las balotas falta poco para que inicie el sorteo dominical

Hoy puede ser tu día de suerte con el sorteo dominical del 12 julio del 2026

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del de julio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 7 - 1 - 4

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 72 - 47 - 15 - 27 - 21

¿A qué hora inicia el sorteo del 12 de julio de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 12 de julio de 2026.

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