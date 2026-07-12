EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 12 de julio del 2026

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 12 DE JULIO DE 2026
PRIMER PREMIO: 7652
Letras: BADA
Serie: 24
Folio: 6
SEGUNDO PREMIO: 7288
TERCER PREMIO: 4032
Sorteo dominical
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 12 de julio de 2026.
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 12 de julio del 2026.
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