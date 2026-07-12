Sorteo dominical Entretenimiento -  12 de julio de 2026 - 09:51

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 12 de julio de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 12 de julio del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Mira la pirámide de Chakatín.

Mira la pirámide de Chakatín.

Ana Canto
Por Ana Canto

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 12 de julio del 2026.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 7 - 1 - 4

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 72 - 47 - 15 - 27 - 21

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 12 de julio del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 12 de julio a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 12 de julio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pirámide de Chakatín hoy: Gordito del Zodíaco del 3 de julio de 2026

VIDEO | Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 12 de julio del 2026

Muere Bonnie Tyler, la legendaria intérprete de 'Total Eclipse of the Heart'

Recomendadas

Más Noticias