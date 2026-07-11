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Mundial 2026 Mundial 2026 -  11 de julio de 2026 - 18:45

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Argentina vs Suiza

Este sábado, las selecciones de Argentina vs Suiza se miden en el Arrowhead Stadium, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: partido Argentina vs Suiza

Mundial 2026: partido Argentina vs Suiza

@AtaqueFutbolero
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este sábado, las selecciones de Argentina vs Suiza se miden en el Arrowhead Stadium, en los cuartos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Argentina vs Suiza

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