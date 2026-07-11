Panamá Nacionales -  11 de julio de 2026 - 12:43

Aprehenden a custodio de La Joya tras hallazgo de seis celulares en vehículo institucional

Un custodio del Centro Penitenciario La Joya fue aprehendido luego de que las autoridades hallaran seis teléfonos celulares en el vehículo institucional.

Custodio de La Joya es aprehendido con seis celulares

Custodio de La Joya es aprehendido con seis celulares

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre la aprehensión de un custodio del Centro Penitenciario La Joya, luego de que fueran ubicados seis teléfonos celulares en el vehículo institucional que conducía.

Según la entidad, la situación fue detectada mediante un monitoreo realizado por las cámaras del Centro de Operaciones Penitenciarias (COP), donde se observó una conducta inusual por parte del funcionario.

Custodio de La Joya es aprehendido con seis celulares

Tras la alerta, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a la verificación del vehículo, en el que fueron encontrados los dispositivos móviles.

El custodio fue aprehendido y, junto con la evidencia incautada, quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Dirección General del Sistema Penitenciario no brindó mayores detalles sobre el caso, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades.

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