Aprehenden a custodio de La Joya tras hallazgo de seis celulares en vehículo institucional

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre la aprehensión de un custodio del Centro Penitenciario La Joya, luego de que fueran ubicados seis teléfonos celulares en el vehículo institucional que conducía.
Custodio de La Joya es aprehendido con seis celulares
Tras la alerta, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a la verificación del vehículo, en el que fueron encontrados los dispositivos móviles.
El custodio fue aprehendido y, junto con la evidencia incautada, quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
La Dirección General del Sistema Penitenciario no brindó mayores detalles sobre el caso, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades.