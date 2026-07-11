Pago del PASE-U: estudiantes de Herrera recibirán tarjetas del 14 al 18 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) con la entrega de tarjetas y la activación del beneficio para estudiantes de la provincia de Herrera.

La jornada se desarrollará del martes 14 al sábado 18 de julio de 2026, como parte del proceso de modernización que incorpora la aplicación Punch de la Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard para el desembolso del beneficio.

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Tema de interés: PASE-U: cómo y cuándo descargar la aplicación de la Caja de Ahorros para el pago

¿Quiénes recibirán la tarjeta del PASE-U?

Durante esta fase, los acudientes de estudiantes beneficiarios de la provincia de Herrera podrán:

Activar el beneficio mediante la aplicación Punch en sus teléfonos celulares.

en sus teléfonos celulares. Retirar la tarjeta física Mastercard para acceder al pago del PASE-U.

Centros de entrega en Herrera

La entrega de tarjetas se realizará en los siguientes distritos:

Chitré

Ocú

Santa María

Los Pozos

Las Minas

Parita

Pesé

El IFARHU recomienda a los beneficiarios consultar el cronograma con los horarios y centros de atención habilitados en su sitio web oficial antes de acudir a retirar la tarjeta.

¿Dónde consultar el calendario?

Los acudientes pueden verificar las fechas, horarios y puntos de entrega en el portal oficial del IFARHU, donde también encontrarán información sobre las próximas jornadas en otras provincias.