Pago del PASE-U: estudiantes de Herrera recibirán tarjetas del 14 al 18 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) con la entrega de tarjetas y la activación del beneficio para estudiantes de la provincia de Herrera.
Tema de interés: PASE-U: cómo y cuándo descargar la aplicación de la Caja de Ahorros para el pago
¿Quiénes recibirán la tarjeta del PASE-U?
Durante esta fase, los acudientes de estudiantes beneficiarios de la provincia de Herrera podrán:
- Activar el beneficio mediante la aplicación Punch en sus teléfonos celulares.
- Retirar la tarjeta física Mastercard para acceder al pago del PASE-U.
Centros de entrega en Herrera
La entrega de tarjetas se realizará en los siguientes distritos:
- Chitré
- Ocú
- Santa María
- Los Pozos
- Las Minas
- Parita
- Pesé
El IFARHU recomienda a los beneficiarios consultar el cronograma con los horarios y centros de atención habilitados en su sitio web oficial antes de acudir a retirar la tarjeta.
¿Dónde consultar el calendario?
Los acudientes pueden verificar las fechas, horarios y puntos de entrega en el portal oficial del IFARHU, donde también encontrarán información sobre las próximas jornadas en otras provincias.