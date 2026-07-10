MEF anuncia nueva subasta de vehículos reparables: fecha e inscripciones

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) anunció la tercera convocatoria de la subasta por renglón de vehículos reparables, dirigida a los ciudadanos interesados en participar en este proceso.

La subasta se llevará a cabo el viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 9:00 a.m.

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MEF abrió la tercera convocatoria para la subasta de vehículos reparables

Participa en la tercera convocatoria de la subasta por renglón de vehículos reparables, que se realizará el viernes 24 de julio de 2026, a las 9:00 a.m.



Recuerda que las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 21 de julio de 2026. ¡No dejes pasar la oportunidad de formar… pic.twitter.com/gQJaqhSRCe — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 10, 2026

El MEF informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 21 de julio de 2026, por lo que exhortó a los interesados a completar el proceso dentro del plazo establecido.

La entidad invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y participar en la convocatoria para optar por los vehículos reparables disponibles en la subasta.