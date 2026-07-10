MEF anuncia nueva subasta de vehículos reparables: fecha e inscripciones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la tercera convocatoria de la subasta por renglón de vehículos reparables, dirigida a los ciudadanos interesados en participar en este proceso.
Tema de interés: Nuevo embajador de China llega a Panamá en medio de tensiones por puertos y buques
MEF abrió la tercera convocatoria para la subasta de vehículos reparables
El MEF informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 21 de julio de 2026, por lo que exhortó a los interesados a completar el proceso dentro del plazo establecido.
La entidad invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y participar en la convocatoria para optar por los vehículos reparables disponibles en la subasta.