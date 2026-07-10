Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 17:09

MEF anuncia nueva subasta de vehículos reparables: fecha e inscripciones

El MEF abrió la tercera convocatoria para la subasta de vehículos reparables. Conoce la fecha del evento y hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones.

MEF anuncia nueva subasta de vehículos reparables

MEF anuncia nueva subasta de vehículos reparables

Foto/Cortesía MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la tercera convocatoria de la subasta por renglón de vehículos reparables, dirigida a los ciudadanos interesados en participar en este proceso.

La subasta se llevará a cabo el viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 9:00 a.m.

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MEF abrió la tercera convocatoria para la subasta de vehículos reparables

El MEF informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 21 de julio de 2026, por lo que exhortó a los interesados a completar el proceso dentro del plazo establecido.

La entidad invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y participar en la convocatoria para optar por los vehículos reparables disponibles en la subasta.

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