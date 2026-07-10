MEF explica el alcance de la Ley 526 de 2026 sobre sustancia económica en Panamá

La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (Deffi), en conjunto con la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), participó en la jornada "Sustancia Económica en Panamá: claves para entender la Ley 526 de 2026", organizada por IFA Panamá. El encuentro tuvo como objetivo explicar el alcance de la nueva normativa, fortalecer el diálogo con el sector privado y promover su adecuada implementación.

Durante la actividad se desarrolló un conversatorio en el que especialistas del MEF abordaron los aspectos técnicos de la Ley 526 de 2026, aclarando inquietudes sobre su aplicación y los retos asociados a su cumplimiento.

La directora de la Deffi, Isabel Vecchio, destacó que esta normativa representa una oportunidad para fortalecer la reputación internacional de Panamá, impulsar la atracción de inversiones y reafirmar el compromiso del país con la transparencia. Asimismo, señaló que la ley es el resultado de un proceso de diálogo entre los sectores público y privado, orientado a preservar la competitividad del sistema tributario panameño.

Por su parte, Yasmín González, jefa de Estrategia Fiscal Internacional, explicó que la correcta implementación de la norma contribuirá a que Panamá continúe avanzando en el proceso para salir de las listas internacionales que inciden en la inversión y las relaciones comerciales del país.

En materia de aplicación práctica, Lilibeth Enseñat, directora de Tributación Internacional, indicó que las empresas deberán evaluar si forman parte de un grupo multinacional para determinar si se encuentran dentro del ámbito de la ley, mediante un análisis de su estructura corporativa, residencia fiscal y vínculos de propiedad y control.

La jornada también permitió abordar temas relacionados con la tercerización, la cláusula antiabuso y otros aspectos relevantes para la aplicación de la Ley 526 de 2026, promoviendo un intercambio técnico entre las autoridades y representantes del sector privado.