Los Santos Nacionales -  10 de julio de 2026 - 15:08

PASE-U: entrega de tarjetas y primer pago de 2026 para este sábado 11 de julio en Los Santos

Los acudientes deben presentar su cédula de identidad personal física y vigente para el retiro de la nueva tarjeta PASE-U.

Centros de entrega de nuevas tarjetas PASE-U.

Centros de entrega de nuevas tarjetas PASE-U.

IFARHU 
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este sábado 11 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Los Santos.

Centros de entrega y de pagos del PASE-U

Distritos de Macaracas

  • Macaracas
  • Espino Amarillo
  • Mogollón
  • Chupá
  • El Cedro
  • El Corozal
  • Bahía Honda
  • Las Palmas
  • Bajos de Güera
  • La Mesa
  • Llano de Piedra

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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