Nueva tarjeta PASE-U: documentos que debe presentar para retirarla desde el 7 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre los requisitos y el procedimiento que deben cumplir los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para recibir la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.
Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
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Centros de entrega de la tarjeta PASE-U del 7 al 11 de julio
- Los Santos
- Las Tablas
- Tonosí
- Pedasí
- Pocrí
- Guararé
- Macaracas
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.