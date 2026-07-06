Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 10:22

ASEP investiga falla de internet en Chitré y solicita explicación al proveedor

La ASEP solicitó un informe al proveedor del servicio tras los reportes de interrupción del internet y dará seguimiento hasta su normalización.

ASEP investiga falla de internet en Chitré

ASEP investiga falla de internet en Chitré

@ASEP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mantiene un seguimiento a los reportes por la interrupción del servicio de internet registrados en el distrito de Chitré.

La entidad indicó que ya solicitó al prestador del servicio un informe sobre las causas de la incidencia, las acciones implementadas para atender la situación y el tiempo estimado para restablecer el servicio.

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ASEP pide informe sobre la falla

Según el comunicado, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos requirió al proveedor de internet información detallada para conocer el origen de la interrupción y verificar las medidas adoptadas para resolver la afectación.

El objetivo es dar seguimiento al incidente y supervisar que el servicio sea normalizado en el menor tiempo posible.

Reiteran compromiso con los usuarios

La ASEP señaló que continuará fiscalizando la atención brindada por el operador, como parte de su labor de protección a los usuarios de los servicios públicos.

Asimismo, reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores y por la calidad del servicio que reciben los clientes.

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