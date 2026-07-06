Aeropuerto de Tocumen impulsará expansión con nuevas calles de rodaje y 10 puertas de embarque

El gerente general de Tocumen, S.A., José Antonio Ruiz Blanco, anunció que el Aeropuerto Internacional de Tocumen ejecutará una serie de proyectos de infraestructura para ampliar su capacidad y atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Panamá.

El plan contempla la licitación, en los próximos dos meses, de tres proyectos para la construcción de nuevas calles de rodaje, dos de ellos con una inversión superior a los tres millones de dólares. Se prevé que las obras inicien el próximo año y tengan un período de ejecución aproximado de dos años.

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Aeropuerto de Tocumen prepara expansión de la Terminal 2

Como parte de la expansión, también está prevista una extensión de la Terminal 2, que incorporará 10 nuevas puertas de embarque, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del principal aeropuerto del país y mejorar la atención a pasajeros y aerolíneas.

Ruiz Blanco indicó que estas inversiones responden al crecimiento del tráfico aéreo, el cual se estima aumente entre un 10 % y un 12 % anual, impulsado por la recuperación del turismo y el incremento de la conectividad internacional.

El gerente destacó que el desarrollo del aeropuerto genera beneficios para diversas instituciones, entre ellas la Autoridad de Aeronáutica Civil y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), además de contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de la actividad turística, uno de los principales motores de la economía nacional.