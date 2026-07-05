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EN VIVO | Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional del 5 de julio del 2026

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 5 de julio de 2026.

Por Noemí Ruíz

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 5 de julio del 2026.

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¿A qué hora inicia el sorteo del 5 de julio de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 5 de julio de 2026.

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