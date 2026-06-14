Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 14 de junio de 2026.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 14 de junio del 2026.

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Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8 - 5 - 9 - 4

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 85 - 54 - 15 - 16 - 49 - 59 - 44

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¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 14 de junio del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 14 de junio a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 14 de junio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.