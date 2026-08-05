Corredor Sur estará cerrado este fin de semana: conozca las vías afectadas y rutas habilitadas

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció el cierre temporal del Corredor Sur durante el fin de semana, debido a los trabajos de izaje de vigas correspondientes al Proyecto de Ampliación de los Entronques de Costa del Este e Hipódromo.

Las labores consisten en la colocación de cuatro vigas de 53 metros que cruzan el Tramo Marino, maniobra que requiere la suspensión del tránsito en varios accesos para garantizar las operaciones y la seguridad de los trabajadores y usuarios. El cierre se llevará a cabo desde las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto.