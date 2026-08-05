Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 17:56

Corredor Sur estará cerrado este fin de semana: conozca las vías afectadas y rutas habilitadas

ENA anunció los cierres en el Corredor Sur debido a los trabajos de izaje de vigas correspondientes al Proyecto de Ampliación.

Corredor Sur

Corredor Sur, ciudad de Panamá.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció el cierre temporal del Corredor Sur durante el fin de semana, debido a los trabajos de izaje de vigas correspondientes al Proyecto de Ampliación de los Entronques de Costa del Este e Hipódromo.

Las labores consisten en la colocación de cuatro vigas de 53 metros que cruzan el Tramo Marino, maniobra que requiere la suspensión del tránsito en varios accesos para garantizar las operaciones y la seguridad de los trabajadores y usuarios. El cierre se llevará a cabo desde las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto.

Durante este período se mantendrán habilitadas rutas clave para facilitar la movilidad hacia los principales destinos.

Accesos habilitados:

  • Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

  • Entrada de vía Israel hacia Paitilla.

  • Entrada desde Coco del Mar hacia Paitilla.

  • Entrada de Chanis hacia Tocumen.

  • Entrada de Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.

Accesos que permanecerán cerrados:

  • Entrada de la Ford de Costa del Este, en sentido hacia Paitilla.

  • Tramo Marino, en dirección a Paitilla.

  • Entradas desde el viaducto de la avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

  • Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.

  • Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.

  • Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

  • Entrada desde el Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.

  • Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.

  • Entrada detrás de las oficinas de ENA, en dirección hacia Paitilla.

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