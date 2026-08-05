Literatura Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 16:56

Escritor panameño Dionisio Guerra gana premio en los Juegos Florales Hispanoamericanos 2026

El escritor panameño Dionisio Guerra manifestó en sus redes sociales que recibir este galardón representa un gran honor.

Escritor panameño Dionisio Guerra.

Escritor panameño Dionisio Guerra.

Ana Canto
Por Ana Canto

El escritor panameño Dionisio Guerra obtuvo el primer lugar en la categoría de Teatro de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango 2026, con su obra La Caja.

Este certamen es organizado por el Concejo Municipal de Quetzaltenango, en Guatemala, y su convocatoria estuvo dirigida a autores de habla hispana residentes en América Latina o España.

Las autoridades del concurso revelaron la lista de ganadores en las ramas de poesía, ensayo y teatro, en las cuales se seleccionaron únicamente el primer y el segundo lugar.

Tras el anuncio, el escritor panameño manifestó en sus redes sociales que recibir este galardón representa un gran honor, al tratarse de uno de los concursos literarios más relevantes de Latinoamérica.

View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario escolar 2027: días oficiales de clases y vacaciones

MINSEG crea Comando Conjunto para reforzar la seguridad del Canal de Panamá

Diputado Roberto Zúñiga propone que 56 embajadores rindan cuentas ante la Asamblea Nacional

Recomendadas

Más Noticias