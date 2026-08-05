Escritor panameño Dionisio Guerra gana premio en los Juegos Florales Hispanoamericanos 2026

El escritor panameño Dionisio Guerra obtuvo el primer lugar en la categoría de Teatro de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango 2026, con su obra La Caja.

Este certamen es organizado por el Concejo Municipal de Quetzaltenango, en Guatemala, y su convocatoria estuvo dirigida a autores de habla hispana residentes en América Latina o España.

Las autoridades del concurso revelaron la lista de ganadores en las ramas de poesía, ensayo y teatro, en las cuales se seleccionaron únicamente el primer y el segundo lugar.

Tras el anuncio, el escritor panameño manifestó en sus redes sociales que recibir este galardón representa un gran honor, al tratarse de uno de los concursos literarios más relevantes de Latinoamérica.