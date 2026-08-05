"En diciembre no hay ambiente para dar clase": Molinar explica el cambio del calendario escolar 2027

La ministra de Educación, Lucy Molinar , explicó las razones que llevaron al Ministerio de Educación (MEDUCA) a modificar la propuesta inicial del calendario escolar 2027, que contemplaba adelantar el inicio y desarrollo del año lectivo.

Molinar señaló que la intención original era adelantar el calendario para evitar que parte del período escolar se desarrollara en diciembre, debido a que, según explicó, durante ese mes disminuye el ambiente adecuado para mantener a los estudiantes en las aulas.

Tema de interés: Meduca cambia la fecha de inicio de clases: ya no comenzarán el 22 de febrero, serán en marzo de 2027

“Nuestra intención original era adelantar el calendario porque en diciembre no hay ambiente para dar clase”, explicó la ministra. “Nuestra intención original era adelantar el calendario porque en diciembre no hay ambiente para dar clase”, explicó la ministra.

¿Por qué MEDUCA quería adelantar el calendario escolar?

De acuerdo con Molinar, la propuesta buscaba aprovechar parte del período previo a diciembre y alcanzar 44 semanas de clases.

La ministra del @meducapma, @lucymolinarj, explicó la decisión de modificar el Calendario Escolar 2027: “Nuestra intención original era adelantar el calendario porque en diciembre no hay ambiente para dar clase. La realidad es que después del Día de la Madre el chip está fuera de… pic.twitter.com/nJ2Es2e4ac — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

La ministra sostuvo que después del Día de la Madre existe una percepción de que el ambiente escolar comienza a cambiar y que tanto estudiantes como familias empiezan a concentrarse en las actividades de fin de año.

“Después del Día de la Madre el chip está fuera de la escuela”, manifestó Molinar al explicar el razonamiento detrás de la propuesta inicial. “Después del Día de la Madre el chip está fuera de la escuela”, manifestó Molinar al explicar el razonamiento detrás de la propuesta inicial.

Sin embargo, durante el proceso surgieron varios inconvenientes que llevaron al MEDUCA a reconsiderar la modificación.

¿Cuándo inicia el calendario escolar 2027?

Ya fue promulgado el Decreto Ejecutivo N°43 que modifica el Calendario Escolar del 2027, corriendo una semana lo establecido en el documento previo, por lo que las clases en escuelas oficiales y particulares iniciarán el lunes 1 de marzo. Con los cambios realizados por el MEDUCA, el calendario del próximo año queda así:

Semana de organización: del 22 al 26 de febrero

Primer trimestre: del 1 de marzo al 28 de mayo

Primer receso: del 31 de mayo al 4 de junio

Segundo trimestre: del 7 de junio al 27 de agosto

Segundo receso: del 30 de agosto al 3 de septiembre

Tercer trimestre: del 6 de septiembre al 10 de diciembre

Balance y graduaciones: del 13 al 17 de diciembre

Ya fue promulgado el Decreto Ejecutivo N°43 que modifica el Calendario Escolar del 2027, corriendo una semana lo establecido en el documento previo, por lo que las clases en escuelas oficiales y particulares iniciarán el lunes 1 de marzo.



Con los cambios realizados por el… pic.twitter.com/YLvHSBgw3z — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

¿Por qué MEDUCA decidió volver al calendario escolar normal?

Molinar explicó que entre las dificultades identificadas estuvo la preocupación de los padres de familia por los pagos correspondientes a los centros educativos, especialmente ante la posibilidad de que se generaran cobros por unos pocos días adicionales.

También mencionó el impacto que tendría el cambio sobre el servicio de transporte colegial, conocido como los “busitos colegiales”.