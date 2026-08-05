"En diciembre no hay ambiente para dar clase": Molinar explica el cambio del calendario escolar 2027

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó las razones que llevaron al Ministerio de Educación (MEDUCA) a modificar la propuesta inicial del calendario escolar 2027, que contemplaba adelantar el inicio y desarrollo del año lectivo.
Tema de interés: Meduca cambia la fecha de inicio de clases: ya no comenzarán el 22 de febrero, serán en marzo de 2027
¿Por qué MEDUCA quería adelantar el calendario escolar?
De acuerdo con Molinar, la propuesta buscaba aprovechar parte del período previo a diciembre y alcanzar 44 semanas de clases.
La ministra sostuvo que después del Día de la Madre existe una percepción de que el ambiente escolar comienza a cambiar y que tanto estudiantes como familias empiezan a concentrarse en las actividades de fin de año.
Sin embargo, durante el proceso surgieron varios inconvenientes que llevaron al MEDUCA a reconsiderar la modificación.
¿Cuándo inicia el calendario escolar 2027?
Ya fue promulgado el Decreto Ejecutivo N°43 que modifica el Calendario Escolar del 2027, corriendo una semana lo establecido en el documento previo, por lo que las clases en escuelas oficiales y particulares iniciarán el lunes 1 de marzo. Con los cambios realizados por el MEDUCA, el calendario del próximo año queda así:
- Semana de organización: del 22 al 26 de febrero
- Primer trimestre: del 1 de marzo al 28 de mayo
- Primer receso: del 31 de mayo al 4 de junio
- Segundo trimestre: del 7 de junio al 27 de agosto
- Segundo receso: del 30 de agosto al 3 de septiembre
- Tercer trimestre: del 6 de septiembre al 10 de diciembre
- Balance y graduaciones: del 13 al 17 de diciembre
¿Por qué MEDUCA decidió volver al calendario escolar normal?
Molinar explicó que entre las dificultades identificadas estuvo la preocupación de los padres de familia por los pagos correspondientes a los centros educativos, especialmente ante la posibilidad de que se generaran cobros por unos pocos días adicionales.
También mencionó el impacto que tendría el cambio sobre el servicio de transporte colegial, conocido como los “busitos colegiales”.