Calendario escolar 2027: clases iniciarán el 1 de marzo; conozca el cronograma completo

El Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Ejecutivo N.° 43, el cual modifica el Calendario Escolar 2027 y traslada una semana el inicio del año lectivo en escuelas oficiales y particulares, fijando el retorno a clases para el lunes 1 de marzo.
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Semana de organización: Del 22 al 26 de febrero.
Primer trimestre: Del 1 de marzo al 28 de mayo.
Primer receso escolar: Del 31 de mayo al 4 de junio.
Segundo trimestre: Del 7 de junio al 27 de agosto.
Segundo receso escolar: Del 30 de agosto al 3 de septiembre.
Tercer trimestre: Del 6 de septiembre al 10 de diciembre.
Balance de fin de año y graduaciones: Del 13 al 17 de diciembre.