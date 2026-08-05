Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 13:13

Calendario escolar 2027: clases iniciarán el 1 de marzo; conozca el cronograma completo

El Órgano Ejecutivo promulgó el decreto que modifica el Calendario Escolar 2027. Las clases del primer trimestre iniciarán el lunes 1 de marzo.

Publican calendario escolar 2027. 

Publican calendario escolar 2027. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Ejecutivo N.° 43, el cual modifica el Calendario Escolar 2027 y traslada una semana el inicio del año lectivo en escuelas oficiales y particulares, fijando el retorno a clases para el lunes 1 de marzo.

Con las modificaciones establecidas por el Ministerio de Educación (Meduca), la programación del periodo escolar queda estructurada de la siguiente manera:

  • Semana de organización: Del 22 al 26 de febrero.

  • Primer trimestre: Del 1 de marzo al 28 de mayo.

  • Primer receso escolar: Del 31 de mayo al 4 de junio.

  • Segundo trimestre: Del 7 de junio al 27 de agosto.

  • Segundo receso escolar: Del 30 de agosto al 3 de septiembre.

  • Tercer trimestre: Del 6 de septiembre al 10 de diciembre.

  • Balance de fin de año y graduaciones: Del 13 al 17 de diciembre.

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