Casco Antiguo estrena cinco buses 100% eléctricos: tienen WiFi, cámaras y accesibilidad

Cinco nuevos buses 100% eléctricos comenzaron a integrarse al servicio de transporte colectivo de MiBus en la ruta del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, como parte de una iniciativa que busca mejorar la movilidad en esta zona turística y reducir el impacto ambiental.

El inicio de operaciones fue anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino , durante un acto realizado frente al Palacio de Las Garzas.

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El mandatario abordó una de las unidades de la ruta M. 5 de Mayo–Casco Antiguo para conocer las características y prestaciones de los vehículos.

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¿Qué tienen los nuevos buses eléctricos?

Las cinco unidades incorporan diferentes tecnologías orientadas a mejorar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los pasajeros.

Entre sus principales características están:

Sistema de tracción 100% eléctrico , con freno regenerativo.

, con freno regenerativo. Capacidad para 60 pasajeros por unidad.

por unidad. Entrada baja y rampa abatible para facilitar el acceso.

para facilitar el acceso. Espacios y sistemas de fijación para sillas de ruedas y coches de bebés .

. Señalización táctil y en Braille .

. Siete cámaras de vigilancia en cada bus.

en cada bus. Cabina separada para proteger al operador.

Sistemas de asistencia avanzada a la conducción, con alertas de colisión frontal, peatones, distancia y cambio involuntario de carril .

. WiFi gratuito para los pasajeros.

para los pasajeros. Sistemas de telemetría para monitorear el servicio en tiempo real.

Altavoces internos y externos.

¿Qué ruta del Casco Antiguo cubrirán los buses eléctricos?

Las nuevas unidades prestarán servicio en la ruta que conecta 5 de Mayo con el Casco Antiguo, beneficiando tanto a los residentes como a las personas que visitan esta zona histórica y turística de la capital.

El proyecto busca contribuir a reducir la circulación de vehículos convencionales en el área y disminuir las emisiones asociadas al transporte.

La iniciativa también pretende mejorar la experiencia de los turistas que recorren el centro histórico, así como facilitar el desplazamiento de quienes viven y trabajan en el sector.

¿Cuánto costaron los buses eléctricos?

La adquisición de los cinco buses eléctricos forma parte de un proyecto impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La documentación de la ATP registra una inversión de aproximadamente B/.1.399 millones para la adquisición de los cinco buses y sus cargadores.

El proyecto fue concebido como una “Ruta Verde” para el Casco Antiguo y contempla la operación de las unidades por parte de MiBus. La ATP había informado previamente que los vehículos serían destinados a conectar el centro histórico con el área de 5 de Mayo.

¿Qué busca el Gobierno con estos buses?

Durante el acto, el presidente José Raúl Mulino destacó que el uso de buses eléctricos contribuirá a disminuir la congestión vehicular y la contaminación en el Casco Antiguo.

El mandatario también resaltó la importancia de contar con un transporte acorde con una zona que recibe residentes, trabajadores y turistas.

La puesta en funcionamiento de estas unidades forma parte de las iniciativas para impulsar una movilidad más sostenible y mejorar las condiciones de acceso a uno de los principales puntos turísticos e históricos de Panamá.