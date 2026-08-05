Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 13:00

Licencia digital 2026: requisitos y cómo solicitarla en Panamá

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que en los próximos días se hará el lanzamiento oficial de la licencia digital en Panamá.

Licencia digital en Panamá. 

Licencia digital en Panamá. 

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) habilitará en los próximos días la licencia de conducir digital, tras culminar la capacitación de sus inspectores, la verificación tecnológica del sistema y la validación de los protocolos de ciberseguridad.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que para concretar la emisión del documento digital se procederá a finalizar los trámites jurídicos correspondientes.

Requisitos para solicitar y utilizar la licencia digital:

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

  • Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:

  • Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu

  • Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).

  • Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.

  • Responda las preguntas de seguridad.

  • Cree su contraseña para acceder a la plataforma.

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