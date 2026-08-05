Licencia digital 2026: requisitos y cómo solicitarla en Panamá

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) habilitará en los próximos días la licencia de conducir digital, tras culminar la capacitación de sus inspectores, la verificación tecnológica del sistema y la validación de los protocolos de ciberseguridad.
Requisitos para solicitar y utilizar la licencia digital:
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Contar con la licencia de conducir física vigente.
Estar paz y salvo con la ATTT.
Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu
Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:
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Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu
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Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).
Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.
Responda las preguntas de seguridad.
Cree su contraseña para acceder a la plataforma.