Panamá Nacionales - 5 de agosto de 2026 - 13:12
Hombre es condenado a 104 años de prisión por abuso sexual de menores
Una condena de prisión de 104 años fue impuesta a un hombre de 44 años, tras ser declarado responsable del delito de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores, en perjuicio de dos de sus hijas y una sobrina, entre los años 2018 y 2024. El hombre es un excolaborador de la Caja de Seguro Social (CSS) y se presentaba como pastor para no levantar sospechas.