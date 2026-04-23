Condenan a tres personas a 80 meses de prisión por tráfico de droga en Darién

Captura con más de 800 paquetes de droga

Un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Darién condenó a tres personas a 80 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión agravada de drogas .

La decisión fue emitida mediante la sentencia n.° 47 del 21 de abril de 2026 por el juez John Fitzgerald Johnson Quintero, tras validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público y la defensa técnica particular.

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En el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Carmen Pérez, mientras que la defensa fue asumida por la abogada Greta Polo.

Pena accesoria e inhabilitación

Captura con más de 800 paquetes de droga @OJudicial

Además de la pena principal de prisión, el tribunal impuso a los condenados la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 12 meses, sanción que comenzará a regir una vez cumplida la condena principal.

Previo a la sentencia, el juez legalizó la aprehensión de los implicados y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, conforme a lo establecido en el proceso penal.

Captura con más de 800 paquetes de droga

La investigación se inició tras la aprehensión de los tres individuos por unidades de la Dirección Antinarcóticos y la Unidad de Botes Especiales del Servicio Nacional de Fronteras.

Los condenados fueron capturados cuando transportaban 834 paquetes rectangulares de presunta droga en las cercanías de la provincia de Darién.