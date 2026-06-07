Ofrecen recompensa de $1,000 por información sobre reos fugados de La Joyita

La Policía Nacional anunció un aumento en la recompensa ofrecida a quienes suministren información que permita ubicar y recapturar a los privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga registrada en el Centro Penitenciario La Joyita.
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Intensifican búsqueda de los prófugos
La medida forma parte de las acciones implementadas por los estamentos de seguridad para acelerar la localización de los evadidos y reforzar las investigaciones relacionadas con la fuga.
La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda en distintos puntos del país, con apoyo de otras entidades de seguridad.
Información será manejada de forma confidencial
Las autoridades reiteraron que toda información suministrada por la ciudadanía será tratada bajo estricta confidencialidad. Además, hicieron un llamado a la población para colaborar con las investigaciones y reportar cualquier dato que permita ubicar a los prófugos.