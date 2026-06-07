Panamá Este Nacionales -  7 de junio de 2026 - 18:37

Ofrecen recompensa de $1,000 por información sobre reos fugados de La Joyita

La Policía Nacional elevó a $1,000 la recompensa por información que permita localizar y capturar a los reclusos prófugos tras la fuga de La Joyita.

Recompensa de $1

Recompensa de $1,000 por reos fugados de La Joyita

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional anunció un aumento en la recompensa ofrecida a quienes suministren información que permita ubicar y recapturar a los privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga registrada en el Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con las autoridades, la recompensa fue elevada a 1,000 dólares por información útil y verificable que contribuya a la captura de los reclusos que aún evaden a las autoridades.

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Intensifican búsqueda de los prófugos

La medida forma parte de las acciones implementadas por los estamentos de seguridad para acelerar la localización de los evadidos y reforzar las investigaciones relacionadas con la fuga.

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La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda en distintos puntos del país, con apoyo de otras entidades de seguridad.

Información será manejada de forma confidencial

Las autoridades reiteraron que toda información suministrada por la ciudadanía será tratada bajo estricta confidencialidad. Además, hicieron un llamado a la población para colaborar con las investigaciones y reportar cualquier dato que permita ubicar a los prófugos.

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