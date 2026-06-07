Lo que encontraron en La Joyita tras la fuga: armas, Starlink, celulares y miles de dólares

La Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) desarrollan por segundo día consecutivo la Operación Cerrojo en el Centro Penitenciario La Joyita , luego de la reciente fuga masiva de privados de libertad.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad impulsadas por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) para reforzar el control dentro del penal y detectar objetos prohibidos.

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Más de 1,800 privados de libertad fueron verificados

Según informó el MINSEG, durante el primer día de intervención fueron inspeccionados seis pabellones y se realizó el registro de 1,833 privados de libertad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063698202579042681?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama , el @senafrontpanama y el Servicio Nacional @aeronavalpanama desarrollan por segundo día el operativo Cerrojo en la cárcel La Joyita, tras la fuga masiva de reos.



De acuerdo con el @MinSegPma , en el primer día de operativo en el centro penitenciario… pic.twitter.com/K3tyIR1gHP — Telemetro Reporta (@TReporta) June 7, 2026

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad penitenciaria y prevenir nuevos incidentes dentro del centro carcelario.

Decomisan armas, celulares y equipos de comunicación en La Joyita

Como resultado de las requisas, las autoridades decomisaron:

Seis armas de fuego.

60 municiones.

336 teléfonos celulares.

Cinco antenas Starlink.

35 routers Wi-Fi.

9,800 dólares en efectivo.

Los hallazgos forman parte de las evidencias recopiladas durante las inspecciones realizadas en los distintos pabellones intervenidos.

Operativo continúa por segundo día

Las autoridades mantienen las acciones de control y verificación dentro de La Joyita, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la fuga de reclusos registrada recientemente.

La Operación Cerrojo involucra a unidades de la Policía Nacional, SENAFRONT y SENAN, con el objetivo de reforzar la seguridad dentro del sistema penitenciario y evitar nuevas vulneraciones a los protocolos de custodia.

Refuerzan seguridad tras fuga masiva

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que los operativos continuarán en los próximos días como parte de las medidas adoptadas para recuperar el control total de las instalaciones y fortalecer los mecanismos de vigilancia en el centro penitenciario.