Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 17:39

Lista de las Agroferias del IMA para este jueves 23 de julio

Estas son las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que han sido programadas en Panamá para el 23 de julio.

Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 23 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del jueves 23 de julio

Coclé

  • Casa local de San Juan de Dios, en el distrito de Antón.

Veraguas

  • Casa comunal de La Soledad, en el distrito de Soná.
  • Casa comunal de El Tigre, corregimiento de El Barrita, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Lídice, en el distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.

Panamá

  • Iglesia San Agustín, en Villa Zaita, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Herrera

  • Junta comunal de El Entradero del Castillo, distrito de Ocú.

Los Santos

  • Junta Comunal de La Miel, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

  • Catrigandí y Tortí Abajo, en Tortí, distrito de Chepo.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Salto Dupí, distrito de Mironó.

Colón

  • Comunidad de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.

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