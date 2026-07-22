Lista de las Agroferias del IMA para este jueves 23 de julio

Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 23 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del jueves 23 de julio Coclé Casa local de San Juan de Dios, en el distrito de Antón. Veraguas Casa comunal de La Soledad, en el distrito de Soná.

Casa comunal de El Tigre, corregimiento de El Barrita, distrito de Atalaya. Panamá Oeste Casa comunal de Lídice, en el distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje. Panamá Iglesia San Agustín, en Villa Zaita, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Herrera Junta comunal de El Entradero del Castillo, distrito de Ocú. Los Santos Junta Comunal de La Miel, distrito de Las Tablas. Panamá Este Catrigandí y Tortí Abajo, en Tortí, distrito de Chepo. Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Salto Dupí, distrito de Mironó. Colón Comunidad de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel. Consultas las Agroferias del IMA para este jueves 23 de julio



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/m0WmCpD6yk — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 21, 2026