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Saneamiento de Panamá: Construcción de las principales colectoras

Bajo las calles de la ciudad de Panamá avanza la construcción de las principales colectoras que alimentarán las estaciones de bombeo del Programa de Saneamiento, las cuales recogerán el agua residual de la capital para su tratamiento. En esta entrega especial, Zelideth Cortez nos brinda detalles de los principales hallazgos y desafíos de la megaobra que se ejecuta con una inversión que supera los mil millones de dólares.