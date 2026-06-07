Jubilados recibirán nuevo pago del bono permanente: conozca cuándo depositan B/. 50

Bono permanente a jubilados: segundo pago será en agosto de 2026

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en agosto de 2026 el segundo desembolso correspondiente al bono permanente , un beneficio económico creado mediante la Ley 964 de 2024 para complementar los ingresos de este sector de la población.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el segundo pago será de B/. 50.00 , como parte del Programa de Beneficios Permanentes destinado a jubilados y pensionados del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Jubilados y pensionados: conozca cuándo recibirán su segundo pago de junio 2026

La Ley 964 establece que durante 2026 los beneficiarios recibirán un total de B/. 140.00, distribuidos en tres pagos a lo largo del año. El desembolso previsto para agosto corresponde al segundo pago del calendario anual establecido para este beneficio.

¿Quiénes recibirán el bono permanente?

Las autoridades han indicado que el beneficio será entregado a los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos contemplados en la legislación vigente.

CSS - Pago a Jubilados y pensionados CSS

Este aporte económico forma parte de las medidas implementadas para apoyar a los pensionados y jubilados frente al aumento del costo de vida y contribuir a mejorar su capacidad adquisitiva.

Bono permanente para jubilados: un apoyo económico adicional

El programa busca ofrecer un ingreso complementario a miles de beneficiarios de la CSS, mediante pagos programados durante el año.

Las autoridades recomiendan a los jubilados y pensionados mantenerse atentos a los canales oficiales de la Caja de Seguro Social para conocer el calendario detallado del depósito y cualquier información relacionada con la entrega de este beneficio.