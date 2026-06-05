Jubilados y pensionados: conozca cuándo recibirán su segundo pago de junio 2026

CSS anuncia fechas de pago para jubilados y pensionados en junio de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

La entidad recordó que las fechas varían según la modalidad de cobro seleccionada por cada beneficiario, ya sea a través de transferencia electrónica (ACH) o mediante cheque.

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Fechas de pago de la segunda quincena de junio - jubilados y pensionados

De acuerdo con el calendario oficial de la CSS, los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:

Transferencia bancaria (ACH)

Viernes 19 de junio de 2026.

Pago mediante cheque

Lunes 22 de junio de 2026.

Pago - Jubilados y Pensionados - CSS CSS

Los beneficiarios que utilizan la modalidad de depósito directo podrán disponer de sus fondos a partir de la fecha establecida por la institución.

¿Quiénes reciben estos pagos?

Los desembolsos corresponden a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social que reciben sus prestaciones económicas de forma periódica.

La CSS recomienda a los beneficiarios verificar previamente la disponibilidad de los fondos en sus cuentas bancarias antes de acudir a realizar retiros o transacciones.

ACH: la modalidad más utilizada

El sistema de transferencia electrónica ACH permite que los pagos sean depositados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, evitando desplazamientos y agilizando el acceso a los fondos.

Por esta razón, la entidad continúa promoviendo el uso de este mecanismo de cobro entre jubilados y pensionados.

CSS mantiene calendario quincenal

La Caja de Seguro Social realiza los pagos de jubilaciones y pensiones de manera quincenal, siguiendo un cronograma previamente establecido para garantizar que los beneficiarios reciban sus recursos de forma oportuna.

La institución recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos y otros servicios dirigidos a jubilados y pensionados.