Jubilados y pensionados: conozca cuándo recibirán su segundo pago de junio 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.
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Fechas de pago de la segunda quincena de junio - jubilados y pensionados
De acuerdo con el calendario oficial de la CSS, los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:
Transferencia bancaria (ACH)
- Viernes 19 de junio de 2026.
Pago mediante cheque
- Lunes 22 de junio de 2026.
Los beneficiarios que utilizan la modalidad de depósito directo podrán disponer de sus fondos a partir de la fecha establecida por la institución.
¿Quiénes reciben estos pagos?
Los desembolsos corresponden a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social que reciben sus prestaciones económicas de forma periódica.
La CSS recomienda a los beneficiarios verificar previamente la disponibilidad de los fondos en sus cuentas bancarias antes de acudir a realizar retiros o transacciones.
ACH: la modalidad más utilizada
El sistema de transferencia electrónica ACH permite que los pagos sean depositados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, evitando desplazamientos y agilizando el acceso a los fondos.
Por esta razón, la entidad continúa promoviendo el uso de este mecanismo de cobro entre jubilados y pensionados.
CSS mantiene calendario quincenal
La Caja de Seguro Social realiza los pagos de jubilaciones y pensiones de manera quincenal, siguiendo un cronograma previamente establecido para garantizar que los beneficiarios reciban sus recursos de forma oportuna.
La institución recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos y otros servicios dirigidos a jubilados y pensionados.