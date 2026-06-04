PANAMÁ Nacionales -  4 de junio de 2026 - 17:08

CSS suspenderá servicios en la Policlínica Manuel María Valdés por trabajos de fumigación

La medida de la CSS fue aprobada por el Ministerio de Salud y forma parte de los protocolos institucionales orientados a garantizar un ambiente seguro.

CSS suspenderá servicios en la Policlínica Manuel María Valdés.

CSS suspenderá servicios en la Policlínica Manuel María Valdés.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, desde las 6:00 p.m. de este viernes hasta las 6:00 a.m. del domingo 7 de junio, se suspenderán temporalmente todos los servicios en la Policlínica Lcdo. Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito. El cierre obedece a la ejecución de trabajos programados de fumigación en sus instalaciones.

Esta medida, aprobada el pasado martes 2 de junio por el Ministerio de Salud (MINSA), forma parte de los protocolos institucionales orientados a garantizar un ambiente seguro, saludable y libre de vectores tanto para los pacientes como para los colaboradores y visitantes.

Para garantizar la continuidad en la atención médica de la población durante el fin de semana, las autoridades de salud anunciaron el reforzamiento de las siguientes instalaciones cercanas:

  • Hospital Susana Jones Cano (Villa Lucre): Mantendrá habilitado su cuarto de urgencias las 24 horas del día.

  • Policlínica Generoso Guardia: ofrecerá atención médica en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

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