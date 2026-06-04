CSS suspenderá servicios en la Policlínica Manuel María Valdés por trabajos de fumigación

CSS suspenderá servicios en la Policlínica Manuel María Valdés. CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, desde las 6:00 p.m. de este viernes hasta las 6:00 a.m. del domingo 7 de junio, se suspenderán temporalmente todos los servicios en la Policlínica Lcdo. Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito. El cierre obedece a la ejecución de trabajos programados de fumigación en sus instalaciones.

Esta medida, aprobada el pasado martes 2 de junio por el Ministerio de Salud (MINSA), forma parte de los protocolos institucionales orientados a garantizar un ambiente seguro, saludable y libre de vectores tanto para los pacientes como para los colaboradores y visitantes.

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